Байер - Фрайбург: обзор и результат матча чемпионата Германии 29.10.2023

В рамках 9 тура чемпионата Германии Байер встретился с Фрайбургом.

Леверкузенцы, в манере, которая уже становится для них традиционной, провели доминирующий поединок и должны были реализовать больше моментов.

Уже на старте матча возник момент у Виктора Бонифейса, но он его не реализовал. Чуть позже Эзекиель Паласиос пробивал издали, но также не сумел открыть счет в матче.

Множество опасных атак в исполнении Байера не дошли до удара, но атака на 36 минуте до него все же дошла. Флориан Вирц ударом из пределов штрафной площадки сделал то, что не удавалось его партнерам, а именно вывел свою команду вперед.

На 61 минуте леверкузенцам уже помог футболист соперника. Йонас Хоффман пробил в левую штангу, но мгновение спустя мяч влетел в ворота от голкипера Фрайбурга Ноа Атуболу.

Фрайбургу благодаря Мануэлю Гульде удалось отыграть один мяч спустя менее чем 10 минут, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, Байер несмотря на не самую уверенную победу продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге, опережая Баварию на два очка, а Фрайбург идет на 8 месте, отставая на 5 пунктов от зоны Еврокубков.

Статистика матча чемпионата Германии Байер - Фрайбург

Байер - Фрайбург 2:1

Голы: Вирц, 36 Атуболу (автогол), 61 - Гульде, 70

xG: 2.49 - 0.89

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 4 - 4

Владение мячом: 67% - 33

Байер: Градецки - Коссуну, Та, Тапсоба, Фримпонг (Телла, 85), Паласиос, Джака, Гримальдо (Инкапье, 90) - Вирц, (Хложек, 90), Хоффман (Адли, 85) - Бонифейс (Шик, 90).

Фрайбург: Атуболу - Кюблер, Лингарт (Гульде, 68), Гинтер, Сильдилья - Еггештайн (Грегорич, 67), Хофлер, Рель (Адаму, 81) - Грифо (Вайсхаупт, 81), Хеллер, Доан.

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