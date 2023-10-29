iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер - Фрайбург: обзор и результат матча чемпионата Германии 29.10.2023

Коллектив Хаби Алонсо не позволил Баварии обойти себя.
Сегодня, 20:33
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках 9 тура чемпионата Германии Байер встретился с Фрайбургом.

Леверкузенцы, в манере, которая уже становится для них традиционной, провели доминирующий поединок и должны были реализовать больше моментов.

Уже на старте матча возник момент у Виктора Бонифейса, но он его не реализовал. Чуть позже Эзекиель Паласиос пробивал издали, но также не сумел открыть счет в матче.

Множество опасных атак в исполнении Байера не дошли до удара, но атака на 36 минуте до него все же дошла.  Флориан Вирц ударом из пределов штрафной площадки сделал то, что не удавалось его партнерам, а именно вывел свою команду вперед.

На 61 минуте леверкузенцам уже помог футболист соперника. Йонас Хоффман пробил в левую штангу, но мгновение спустя мяч влетел в ворота от голкипера Фрайбурга Ноа Атуболу.

Фрайбургу благодаря Мануэлю Гульде удалось отыграть один мяч спустя менее чем 10 минут, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, Байер несмотря на не самую уверенную победу продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге, опережая Баварию на два очка, а Фрайбург идет на 8 месте, отставая на 5 пунктов от зоны Еврокубков.

Статистика матча чемпионата Германии Байер - Фрайбург 

Байер - Фрайбург 2:1

Голы: Вирц, 36 Атуболу (автогол), 61 - Гульде, 70

xG: 2.49 - 0.89
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 67% - 33

Байер: Градецки - Коссуну, Та, Тапсоба, Фримпонг (Телла, 85), Паласиос, Джака, Гримальдо (Инкапье, 90) - Вирц, (Хложек, 90), Хоффман (Адли, 85) - Бонифейс (Шик, 90).

Фрайбург: Атуболу - Кюблер, Лингарт (Гульде, 68), Гинтер, Сильдилья - Еггештайн (Грегорич, 67), Хофлер, Рель (Адаму, 81) - Грифо (Вайсхаупт, 81), Хеллер, Доан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига фрайбург Байер Леверкузен

Статьи по теме

Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25 Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25
Бавария на выезде обыграла Майнц Бавария на выезде обыграла Майнц
Топ-5 юных украинцев в Европе, которые когда-нибудь могут сыграть за сборную Топ-5 юных украинцев в Европе, которые когда-нибудь могут сыграть за сборную
Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера
Помочь журналистам

Видео

Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Формула 120:52
Финальный вид стартовой решетки Гран-при Мексики-2023
Европа20:33
Байер смог удержать первую строчку в Бундеслиге благодаря тяжелой победе над Фрайбургом
Европа20:23
Заявка на поединок? Роналду и МакГрегор провели битву взглядов перед боем Фьюри - Нганну
Европа20:04
Экс-форвард сборной Нидерландов упал в обморок во время матча своей команды
Европа19:35
Манчестер остается синим: Сити разгромил Юнайтед
Украина19:31
Ахметов встретился с новым главным тренером Шахтера
Европа19:14
Холанд установил очередное достижение в АПЛ
Формула 118:59
Перес: Легким выходом для меня было бы просто сдаться и уйти
Европа18:45
Айнтрахт и Боруссия Дортмунд не выявили победителя в голевой перестрелке
Украина18:31
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK