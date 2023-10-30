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"Первый раз?": Аматорский клуб потроллил Аякс за исторический провал в чемпионате

Амстердамская команда опустилась на последнее место в высшем дивизионе.
Сегодня, 11:58
Аякс занимает последнее место в чемпионате / Getty Images
Аякс занимает последнее место в чемпионате / Getty Images

Амстердамский Аякс пребывает в глубоком кризисе и в текущей кампании проводит свой худший сезон в истории.

Легендарный клуб после стартовой победы в чемпионате не может выиграть уже в семи подряд поединках национального первенства, а в последнем матче был разгромлен ПСВ со счетом 5:2 и опустился на последнее место в турнирной таблице.

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Возможностью потроллить за исторический провал некогда гранда местного и европейского футбола воспользовался нидерландский аматорский клуб Вианен, который стал известен благодаря своим забавным роликам в TikTok (сейчас у клуба более 1,2 миллиона подписчиков).

Вианен в очередном видео решил подколоть Аякс, поинтересовавшись, "первый ли это раз?".

@vv.vianen Been there done that✌️ | #vvvianen #vianen #ajax #eredivisie ♬ original sound - vvvianen

Ранее сообщалось, что Аякс уволил тренера, при котором команда проводит худший сезон в истории клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс чемпионат Нидерландов

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