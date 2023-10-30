Легендарный спортсмен обманул блогера, назвавшись новичком Милана

На церемонии награждения Золотого мяча присутствовало много звезд, в том числе не только футболистов.

Одним из гостей стал легендарный теннисист Новак Джокович, который встретился с ведущим YouTube-блогером IShowSpeed - известным фанатом Криштиану Роналду.

18-летний блоггер подошел к Джоковичу с вопросом: "Ты выглядишь очень знакомым мне, но я не вспомню, как тебя зовут?"

Новак не растерялся и ответил в шутку:

"Я новичок итальянского Милана. Я еще не играл, но буду готов уже к следующему матчу команды".

🚨| WATCH: Speed meets an AC Milan player (can't remember his name) pic.twitter.com/wnmoacVGpK — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) October 30, 2023

На ISPORT можно узнать имена победителей всех номинаций на церемонии Золотой мяч.

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