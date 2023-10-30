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Главный фанат Роналду прибыл на церемонию Золотого мяча

Стример будет наблюдать за вручением награды, хотя его кумира там даже не будет.
Сегодня, 20:31
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В понедельник, 30 октября, в Париже состоится вручение главной индивидуальной награды в футболе - Золотой мяч-2023 найдет своего счастливого обладателя.

Впервые с 2004 года в список 30 номинантов на приз не был включен Криштиану Роналду, на счету которого пять Золотых мячей. А это значит, что и самого португальца не будет на церемонии.

Однако это не смутило одного популярного нынче стримера под ником IShowSpeed, который прибыл в Париж и уже успел засветиться перед камерами СМИ, сообщает аккаунт Ballon d'Or в социальных сетях.

Он даже попозировал в стойке, в которой празднует свои голы его футбольный кумир.

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться с результатами голосования за Золотой мяч-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Криштиану Роналду

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