Главный фанат Роналду прибыл на церемонию Золотого мяча
В понедельник, 30 октября, в Париже состоится вручение главной индивидуальной награды в футболе - Золотой мяч-2023 найдет своего счастливого обладателя.
Впервые с 2004 года в список 30 номинантов на приз не был включен Криштиану Роналду, на счету которого пять Золотых мячей. А это значит, что и самого португальца не будет на церемонии.
Однако это не смутило одного популярного нынче стримера под ником IShowSpeed, который прибыл в Париж и уже успел засветиться перед камерами СМИ, сообщает аккаунт Ballon d'Or в социальных сетях.
.@ishowspeedsui & @luvadepedreiro already arrived! 👀#ballondor pic.twitter.com/IwHNWtaokK— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Fun night ahead?! 😇 #ballondor pic.twitter.com/If1M8XWq0a— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Он даже попозировал в стойке, в которой празднует свои голы его футбольный кумир.
.@ishowspeedsui & @luvadepedreiro pretty stoked to be here! 😮 #ballondor pic.twitter.com/0WJis1GwIi— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться с результатами голосования за Золотой мяч-2023.
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