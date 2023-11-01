iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беллингем - о Месси: Невероятный игрок, именно поэтому у него восемь Золотых мячей

Англичанин в восторге от своего кумира.
Сегодня, 17:20
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о том, что Лионель Месси получил Золотой мяч.

"Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, Месси – один из лучших футболистов в истории".

Читай также: Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует после невероятного старта сезона

"Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира", – сказал англичанин в интервью Diario Sport.

Отметим, сам Беллингем претендует за Золотой мяч-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси джуд беллингем

Статьи по теме

"Моя жизнь - ложь": В сети завирусилось забавное видео с Беллингемом "Моя жизнь - ложь": В сети завирусилось забавное видео с Беллингемом
"Это позор": Экс-игрок ПСЖ раскритиковал решение наградить Месси Золотым мячом "Это позор": Экс-игрок ПСЖ раскритиковал решение наградить Месси Золотым мячом
Пирс Морган - о Золотом мяче: Нелепая победа Месси Пирс Морган - о Золотом мяче: Нелепая победа Месси
Интер Майами поздравил Месси с восьмым Золотым мячом Интер Майами поздравил Месси с восьмым Золотым мячом
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

ММА17:55
Топовый боец UFC заявил, что не собирается выступать в россии
Европа17:52
Шахтер рассказал, сколько удалось собрать по итогам благотворительного матча с Тоттенхэмом
Европа17:31
Брайтон Де Дзерби интересуется немецким вундеркиндом
Европа17:20
Беллингем - о Месси: Невероятный игрок, именно поэтому у него восемь Золотых мячей
Украина16:58
Черноморец разгромил Зарю в четвертьфинале Кубка Украины
Европа16:55
Коронер назвала причину смерти сэра Бобби Чарльтона
Европа16:35
"Моя жизнь - ложь": В сети завирусилось забавное видео с Беллингемом
Другие страны16:27
Стали известны номинанты на приз лучшему африканскому игроку
Формула 115:59
Леклер убежден, что в следующем сезоне Феррари сделает большой шаг вперед
Европа15:56
Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK