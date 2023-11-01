Беллингем - о Месси: Невероятный игрок, именно поэтому у него восемь Золотых мячей

Англичанин в восторге от своего кумира.

Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о том, что Лионель Месси получил Золотой мяч.

"Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, Месси – один из лучших футболистов в истории".

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"Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира", – сказал англичанин в интервью Diario Sport.

Отметим, сам Беллингем претендует за Золотой мяч-2024.

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