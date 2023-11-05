Кальяри - Дженоа 2:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

В воскресенье, 5 ноября, в рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А состоялся матч между Кальяри и Дженоа.

Руслан Малиновский вновь вышел на поле с первых минут, однако на свой счет он записал лишь желтую карточку еще в первом тайме, который оказался безголевым. Но зато сразу после перерыва команды обменялись голами.

Сначала на 48-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару Николо Виолы, который появился на поле сразу на старте второго тайма. А спустя несколько минут своим пятым голом в чемпионате Италии отметился Альберт Гудмундссон.

И если в первой половине команды играли на равных, то вот вторая 45-минутка прошла под полным контролем "сардинцев". Им же и было суждено вырвать победу: за 20 минут до конца поединка Габриэле Дзаппа получил мяч и пробил точно в ближний угол.

За оставшееся время больше никто не сумел забить. Таким образом команда Клаудио Раньери завоевала свою вторую победу в Серии А, которая подняла Кальяри из зоны вылета на 17-ю строчку - теперь у коллектива из Сардинии девять очков.

Дженоа в свою очередь опустилась на 15-е место с одиннадцатью баллами в активе.

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Статистика матча Кальяри - Дженоа 11-го тура Серии А

Кальяри - Дженоа 2:1

Голы: Виола, 48, Дзаппа, 69 - Гудмундссон, 51.

Ожидаемые голы (xG): 0,65 - 1,21

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 14 - 11

Кальяри: Скуффет - Гольданига, Хацидиакос (Дзаппа, 46), Доссена, Ауджелло (Оберт, 90+5) - Янкто (Ацци, 78), Прати, Макумбу, Манкосу (Виола, 46) - Ористанио (Петанья, 64), Лувумбу.

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Дрэгушин, Васкес - Сабелли, Френдруп, Бадель (Пушкаш, 59), Стротман (Торсбю, 59), Мартин (Хапс, 66) - Малиновский (Экубан, 84) - Гудмундссон.

Предупреждения: Гольданига, Петанья, Виола, Скуффет - Малиновский, Гудмундссон.

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