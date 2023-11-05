iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кальяри - Дженоа 2:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Команда украинца потерпела третье поражение в последний четырех матчах чемпионата Италии.
Сегодня, 18:00
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 5 ноября, в рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А состоялся матч между Кальяри и Дженоа.

Руслан Малиновский вновь вышел на поле с первых минут, однако на свой счет он записал лишь желтую карточку еще в первом тайме, который оказался безголевым. Но зато сразу после перерыва команды обменялись голами.

Сначала на 48-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару Николо Виолы, который появился на поле сразу на старте второго тайма. А спустя несколько минут своим пятым голом в чемпионате Италии отметился Альберт Гудмундссон.

И если в первой половине команды играли на равных, то вот вторая 45-минутка прошла под полным контролем "сардинцев". Им же и было суждено вырвать победу: за 20 минут до конца поединка Габриэле Дзаппа получил мяч и пробил точно в ближний угол.

За оставшееся время больше никто не сумел забить. Таким образом команда Клаудио Раньери завоевала свою вторую победу в Серии А, которая подняла Кальяри из зоны вылета на 17-ю строчку - теперь у коллектива из Сардинии девять очков.

Дженоа в свою очередь опустилась на 15-е место с одиннадцатью баллами в активе.

Читай также: Металлист 1925 добыл волевую победу над Черноморцем

Статистика матча Кальяри - Дженоа 11-го тура Серии А

Кальяри - Дженоа 2:1
Голы: Виола, 48, Дзаппа, 69 - Гудмундссон, 51.

Ожидаемые голы (xG): 0,65 - 1,21
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 14 - 11

Кальяри: Скуффет - Гольданига, Хацидиакос (Дзаппа, 46), Доссена, Ауджелло (Оберт, 90+5) - Янкто (Ацци, 78), Прати, Макумбу, Манкосу (Виола, 46) - Ористанио (Петанья, 64), Лувумбу.

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Дрэгушин, Васкес - Сабелли, Френдруп, Бадель (Пушкаш, 59), Стротман (Торсбю, 59), Мартин (Хапс, 66) - Малиновский (Экубан, 84) - Гудмундссон.

Предупреждения: Гольданига, Петанья, Виола, Скуффет - Малиновский, Гудмундссон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа кальяри Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Интер удержал непростую победу над Аталантой Интер удержал непростую победу над Аталантой
Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче
Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов
Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа20:23
Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити
Европа20:03
Фанаты клуба АПЛ почтили память хоккеиста, который скончался после удара коньком по шее
Европа19:52
Валенсия Яремчука обыграла Гранаду
Украина19:35
Таблица УПЛ: Кривбасс - лидер чемпионата, Шахтер вернулся в тройку
Формула 119:26
"Почему мне бл*ть так не везет?": Леклер разбил болид еще до старта Гран-при Бразилии
Украина19:25
Бомбардиры УПЛ: Задерака и Кожушко делят первую строчку с Буяльским
Украина19:14
УПЛ: Металлист 1925 обыграл Черноморец, Верес спасся в матче с Зарей
Украина18:57
Заря в концовке матча с Вересом упустила победу
Украина18:50
"Никогда такого не говорил": Луческу опроверг информацию о завершении карьеры
Формула 118:27
Штрафы Альпин и Расселла: финальный вид стартовой решетки Гран-при Бразилии-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK