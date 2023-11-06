Владелец Милана пытается убедить Ибрагимовича согласиться на роль в клубе

"Россонери" очень хотят, чтобы Златан вернулся на Сан-Сиро уже в качестве человека из менеджмента клуба.

Из-за постоянных проблем с коленом Златан Ибрагимович был вынужден завершить карьеру по окончанию прошлого сезона.

Еще весной ходили разговоры о том, что ему будет предложена некая роль в клубе, ведь "россонери" не хотят терять такого авторитетного игрока. Однако на данный момент стороны ни о чем не договорились.

Как сообщает Николо Скира, владелец Милана Джерри Кардинале провел еще одну встречу с Ибрагимовичем, во время которой обсуждалось возвращение Златана в клуб.

Кардинале хочет, чтобы 42-летний швед занял место в менеджменте команды, но при этом для него пока не была выделена какая-то определенная роль.

В сентябре стороны провели положительные переговоры. Сообщалось, что предложение от Милана было у Златана не единственным.

Ранее стало известно, что фанаты Милана готовятся по-особенному встретить Джанлуиджи Доннарумму, который вместе с ПСЖ приедет на Сан-Сиро на матч Лиги чемпионов.

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