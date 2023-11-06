Владелец Милана пытается убедить Ибрагимовича согласиться на роль в клубе
Из-за постоянных проблем с коленом Златан Ибрагимович был вынужден завершить карьеру по окончанию прошлого сезона.
Еще весной ходили разговоры о том, что ему будет предложена некая роль в клубе, ведь "россонери" не хотят терять такого авторитетного игрока. Однако на данный момент стороны ни о чем не договорились.
Как сообщает Николо Скира, владелец Милана Джерри Кардинале провел еще одну встречу с Ибрагимовичем, во время которой обсуждалось возвращение Златана в клуб.
Timing totally confirmed! Meeting ongoing in #Milan between Zlatan #Ibrahimovic and #ACMilan to discuss his return to #ACMilan into the management. #transfers https://t.co/vo42lht6g9— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2023
Кардинале хочет, чтобы 42-летний швед занял место в менеджменте команды, но при этом для него пока не была выделена какая-то определенная роль.
В сентябре стороны провели положительные переговоры. Сообщалось, что предложение от Милана было у Златана не единственным.
Ранее стало известно, что фанаты Милана готовятся по-особенному встретить Джанлуиджи Доннарумму, который вместе с ПСЖ приедет на Сан-Сиро на матч Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!