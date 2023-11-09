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Полиция США арестовала брата футболиста МЮ

Дэйн Решфорд подозревается в домашнем насилии.
Сегодня, 00:54
Дэйн Решфорд
Дэйн Решфорд

Полиция в Майами, США, арестовала брата футболиста МЮ Маркуса Решфорда Дэйна Решфорда.

Как сообщает издание The Telegraph, это произошло еще 20 октября и тогда преступление было класифицировано как мелкое избитие.

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Позже, 24 октября, обвинения было изменено на подозрение в домашнем насилии. В отношении кого оно применялось, на данный момент не уточняется.

В данный момент парень находится на свободе, но 27 ноября он обязан предстать перед судом, который будет рассматривать его дело.

Отметим, что Дэйн является директором агентской компании, клиентом которой является его брат Маркус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Решфорд

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