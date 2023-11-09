Полиция США арестовала брата футболиста МЮ

Полиция в Майами, США, арестовала брата футболиста МЮ Маркуса Решфорда Дэйна Решфорда.

Как сообщает издание The Telegraph, это произошло еще 20 октября и тогда преступление было класифицировано как мелкое избитие.

Читай также: Копенгаген в безумной голевой перестрелке оказался сильнее Манчестер Юнайтед

Позже, 24 октября, обвинения было изменено на подозрение в домашнем насилии. В отношении кого оно применялось, на данный момент не уточняется.

В данный момент парень находится на свободе, но 27 ноября он обязан предстать перед судом, который будет рассматривать его дело.

Отметим, что Дэйн является директором агентской компании, клиентом которой является его брат Маркус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!