Челси одним видео подставил Стерлинга, которому теперь грозит дисквалификация

Никто и не догадывался о проступке футболиста, пока клуб не опубликовал одну видеозапись в социальных сетях.

Вингеру Челси Рахиму Стерлингу может грозить дисквалификация после того, как он бросил какой-то предмет обратно на трибуну во время матча Челси с Тоттенхэмом (4:1) в рамках АПЛ, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел через несколько мгновений после того, как Коул Палмер сравнял счет, реализовав пенальти в первом тайме после красной карточки Кристиана Ромеро за грубый фол против Энцо Фернандеса.

Палмер вместе с одноклубниками побежали праздновать гол к трибунам "шпор", откуда в них прилетели некоторые предметы, один из которых попал Коулу в ногу. На видео можно заметить, как Стерлинг поднял предмет и бросил его обратно.

Читай также: Футбол сегодня: старт 14-го тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги

Примечательно, что об этом инциденте не было известно, пока "синие" не опубликовали видео в TikTok. Данный момент не был замечен официальными лицами матча. Но благодаря "помощи" от Челси, 28-летнему англичанину теперь грозит дисквалификация.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!