Челси одним видео подставил Стерлинга, которому теперь грозит дисквалификация
Вингеру Челси Рахиму Стерлингу может грозить дисквалификация после того, как он бросил какой-то предмет обратно на трибуну во время матча Челси с Тоттенхэмом (4:1) в рамках АПЛ, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел через несколько мгновений после того, как Коул Палмер сравнял счет, реализовав пенальти в первом тайме после красной карточки Кристиана Ромеро за грубый фол против Энцо Фернандеса.
Палмер вместе с одноклубниками побежали праздновать гол к трибунам "шпор", откуда в них прилетели некоторые предметы, один из которых попал Коулу в ногу. На видео можно заметить, как Стерлинг поднял предмет и бросил его обратно.
@chelseafc Spot on from Cole! 🤫 #chelsea #cfc #colepalmer ♬ original sound - Chelsea FC
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Примечательно, что об этом инциденте не было известно, пока "синие" не опубликовали видео в TikTok. Данный момент не был замечен официальными лицами матча. Но благодаря "помощи" от Челси, 28-летнему англичанину теперь грозит дисквалификация.
В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
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