Арсенал попробует подписать хавбека, который должен был стать заменой Бускетсу
Субименди может продолжить карьеру в английском гранде.
Скауты лондонского Арсенала внимательно изучают Мартина Субименди, утверждает 90Min.
Напомним, этим летом 24-летний хавбек Сосьедада мог оказаться в Барселоне, Хави видел в нем замену Серхио Бускетсу, однако по финансовым причинам каталонцы не смогли подписать игрока.
Теперь же испанцем активно интересуется Арсенал, Артета хочет иметь больше опций в полузащите.
Кроме "канониров" за Субименди внимательно следят ПСЖ, Боруссия и Бавария, потому лондонцы могут сделать свой ход уже зимой. В контракте игрока предусмтотрены 50 млн евро отступных.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нацелился на английского вундеркинда.
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