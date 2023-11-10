Арсенал попробует подписать хавбека, который должен был стать заменой Бускетсу

Субименди может продолжить карьеру в английском гранде.

Скауты лондонского Арсенала внимательно изучают Мартина Субименди, утверждает 90Min.

Напомним, этим летом 24-летний хавбек Сосьедада мог оказаться в Барселоне, Хави видел в нем замену Серхио Бускетсу, однако по финансовым причинам каталонцы не смогли подписать игрока.

Теперь же испанцем активно интересуется Арсенал, Артета хочет иметь больше опций в полузащите.

Кроме "канониров" за Субименди внимательно следят ПСЖ, Боруссия и Бавария, потому лондонцы могут сделать свой ход уже зимой. В контракте игрока предусмтотрены 50 млн евро отступных.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нацелился на английского вундеркинда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!