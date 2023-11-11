Лечче - Милан: обзор и результат матч чемпионата Италии 11.11.2023
В рамках 12 тура чемпионата Италии Лечче на своем поле принял Милан.
Для "россонери" матч начался не лучшим образом, ведь уже в начале встречи они лишились своего лидера Рафаэля Леау. Футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы.
Однако, коллектив Стефано Пиоли смог оправиться от такого неприятного для себя известия, забив дважды еще до перерыва. Голами отметились Оливье Жиру и Тиджани Рейндерс.
Во второй 45-минутке гости играли слишком расслабленно за что закономерно поплатились. На 66 минуте один гол отыграл Никола Сансоне, а через 4 минуты Ламек Банда сравнял счет.
Концовка матча подарила болельщикам кучу эмоций даже не смотря на то, что счет на табло не изменился. В компенсированное время Оливье Жиру был удален, оставив свою команду в меньшинстве, а за считанные секунды до конца матча форвард Лечче Роберто Пикколи забил с ассиста голкипера, однако, это взятие ворот отменили из-за фола в атаке.
Статистика матча чемпионата Италии Лечче - Милан
Лечче - Милан 2:2
Голы: Сансоне, 66, Банда, 70 - Жиру, 28, Рейндерс, 35
xG: 1.31 - 1.08
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячом: 44% - 56%
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