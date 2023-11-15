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"Все лучше и лучше": Тренер Брентфорда оценил игру Ярмолюка

Наставник "пчел" отметил прогресс украинского полузащитника.
Сегодня, 18:38
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Главный тренер Брентфорда Томас Франк высказался об украинском полузащитнике Егоре Ярмолюке.

Наставник английской команды заявил, что доволен тем, как прогрессирует 19-летний украинец.

"Я думаю, что он играет все лучше и лучше. На протяжении последних пяти-шести недель он хорошо тренировался и доказал, что должен быть частью этой команды.

Он заслужил свое право выходить на поле против Бернли, Челси, Вест Хэма и Ливерпуля. Он только растет, я доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора", - приводит слова Франка Standard.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмолюк принял участие в пяти матчах в составе Брентфорда.

На данный момент "пчелы" занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 12 поединках 16 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига ЕГОР ЯРМОЛЮК Томас Франк

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