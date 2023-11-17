Украина U-21 - Люксембург U-21: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2025

В пятницу, 17 ноября, в Мурсии состоится матч группового этапа отбора на чемпионат Европы 2025 года, в котором сойдутся сборные Украины и Люксембурга.

После стартовых трех туров подопечные Унаи Мельгосы лидируют в группе F, набрав максимум очков. В последнем матче "желто-синие" сумели обыграть главных фаворитов своей группы сборную Англии со счетом 3:2.

У Люксембурга все далеко не так позитивно. Сыграв уже четыре тура, люксембургская молодежка выиграла только один матч (1:0 против Северной Ирландии), после чего последовали три поражения подряд. Как итог - четвертое место.

Поединок между молодежными сборными Украины и Люксембурга пройдет в Мурсии (Испания) на Эстадио де Ла Кондомина. Начало встречи - в 20:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Люксембург U-21

Трансляция поединка квалификации молодежного ЧЕ-2025 между Украиной и Люксембургом будет доступна в этой новости 17 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 20:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать официальный канал УАФ в YouTube.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, важнейший поединок проведет главная команда страны - сборная Украины встретится со сборной Италии в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы-2024.

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