iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина U-21 - Люксембург U-21: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция международного поединка.
Сегодня, 20:00
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В пятницу, 17 ноября, в Мурсии состоится матч группового этапа отбора на чемпионат Европы 2025 года, в котором сойдутся сборные Украины и Люксембурга.

После стартовых трех туров подопечные Унаи Мельгосы лидируют в группе F, набрав максимум очков. В последнем матче "желто-синие" сумели обыграть главных фаворитов своей группы сборную Англии со счетом 3:2.

У Люксембурга все далеко не так позитивно. Сыграв уже четыре тура, люксембургская молодежка выиграла только один матч (1:0 против Северной Ирландии), после чего последовали три поражения подряд. Как итог - четвертое место.

Поединок между молодежными сборными Украины и Люксембурга пройдет в Мурсии (Испания) на Эстадио де Ла Кондомина. Начало встречи - в 20:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Люксембург U-21

Трансляция поединка квалификации молодежного ЧЕ-2025 между Украиной и Люксембургом будет доступна в этой новости 17 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 20:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать официальный канал УАФ в YouTube.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, важнейший поединок проведет главная команда страны - сборная Украины встретится со сборной Италии в рамках последнего тура отбора на чемпионат Европы-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Украины U-21

Статьи по теме

Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона
Матч Украины и Италии откроет оперный певец, переживший пять пулевых ранений Матч Украины и Италии откроет оперный певец, переживший пять пулевых ранений
Матч с Италией обслужит арбитр, при котором Украина уже побеждала, а Шахтер потерпел сокрушительное поражение Матч с Италией обслужит арбитр, при котором Украина уже побеждала, а Шахтер потерпел сокрушительное поражение
Украина - Лехия 2:0: видео голов матча Украина - Лехия 2:0: видео голов матча
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:24
Реал может продлить контракт с Анчелотти
Евро-202421:11
Евро-2024: Албания заработала право сыграть на турнире в Германии
Евро-202421:09
Квалификация к Евро-2024: Финляндия разгромила Северную Ирландию, Англия сыграет с Мальтой, Северная Македония будет противостоять Италии
Европа21:00
Бывший защитник Баварии и Ювентуса станет спортивным директором Марселя
Европа20:57
Экс-игрок Реала объявил о завершении карьеры
НБА20:42
Самопожертвование от Расти: Уэстбрук выведен из стартовой ротации Клипперс
Европа20:19
Трубин: Очень круто, что перед матчем с Италией есть такое давление
Европа20:00
Украина U-21 - Люксембург U-21: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2025
Европа19:52
Мбаппе: Месси заслужил выиграть Золотой мяч
Украина19:38
Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK