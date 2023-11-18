Легенда сборной Германии выступил против проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Лам хочет, чтобы подобные турниры устраивали в других странах.

Бывший футболист Баварии Филипп Лам высказался касаемо возможного проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

"Я следил за развитием событий с большим беспокойством, потому что это прямо противоположно тому, что было бы хорошо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние".

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"Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы и чемпионат мира, проводились только в демократических странах!" – сказал Лам в интервью RND.

Напомним, Саудовская Аравия стала пока единственной страной, подавшей заявку на проведение мундиаля в 2034-м году.

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