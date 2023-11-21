iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отказались против нее играть: трансгендерная футболистка завершила карьеру

Франческа Нидхэм пожаловалась на дискриминацию.
Сегодня, 18:22
Франческа Нидхэм / Sky Sports
Франческа Нидхэм / Sky Sports

Трансгендерная футболистка женского состава Россингтон Мейн Франческа Нидхэм объявила о завершении карьеры.

Как сообщает Sky Sports, соперники команды, где выступает трансгендерка, отказывались выходить на поле. Франческа восприняла это как дискриминацию.

"В интересах моего клуба и моих товарищей по команде, которые поддерживают меня, я приняла решение прекратить играть в футбол в обозримом будущем. Это решение основывается на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Обидно признавать, что эта ситуация противоречит политике инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования Футбольной ассоциации, чтобы продолжать играть.

Читай также: Итальянский журналист заявил, что в топ-клубе Серии А играет футболист-гей

Искренне надеюсь, что этот вопрос, связанный с дискриминацией в отношении меня, может быть решен мирно и быстро при поддержке Футбольной ассоциации и политики, которую она разработала и утвердила", - заявила Нидхэм.

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на новость. В заявлении говорится, что организация ищет способы найти решение.

"Сейчас мы пересматриваем нашу политику в отношении трансгендеров в английском футболе, как и многие другие национальные федерации, чтобы обеспечить инклюзивность и безопасность для всех".

Ранее сообщалось, что бывшая футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну
Гендиректор Милана: Клуб был близок к банкротству Гендиректор Милана: Клуб был близок к банкротству
Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора
Клубы АПЛ проголосовали против запрета аренды игроков между клубами с одним владельцем Клубы АПЛ проголосовали против запрета аренды игроков между клубами с одним владельцем
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Бокс21:00
Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну
Европа20:44
Гендиректор Милана: Клуб был близок к банкротству
Евро-202420:36
Довбик оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф отбора
Европа20:27
Клубы АПЛ проголосовали против запрета аренды игроков между клубами с одним владельцем
Евро-202420:14
Буффон оценил выход Италии на Евро-2024
Бокс19:55
"Я не знаю, кто это сделал": Чисоре запретили посетить пресс-конференцию Усика и Фьюри
Европа19:49
Украина U-21 - Азербайджан U-21: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2025
НБА19:30
Владелец Никс ушел с поста в совете директоров НБА
Бокс19:30
"Им будет тяжело": Чисора оценил поединок Усик - Фьюри
Другие страны19:02
Последний танец. Месси и Роналду сыграют друг против друга в 2024 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK