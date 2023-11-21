Отказались против нее играть: трансгендерная футболистка завершила карьеру

Трансгендерная футболистка женского состава Россингтон Мейн Франческа Нидхэм объявила о завершении карьеры.

Как сообщает Sky Sports, соперники команды, где выступает трансгендерка, отказывались выходить на поле. Франческа восприняла это как дискриминацию.

"В интересах моего клуба и моих товарищей по команде, которые поддерживают меня, я приняла решение прекратить играть в футбол в обозримом будущем. Это решение основывается на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Обидно признавать, что эта ситуация противоречит политике инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования Футбольной ассоциации, чтобы продолжать играть.

Читай также: Итальянский журналист заявил, что в топ-клубе Серии А играет футболист-гей

Искренне надеюсь, что этот вопрос, связанный с дискриминацией в отношении меня, может быть решен мирно и быстро при поддержке Футбольной ассоциации и политики, которую она разработала и утвердила", - заявила Нидхэм.

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на новость. В заявлении говорится, что организация ищет способы найти решение.

"Сейчас мы пересматриваем нашу политику в отношении трансгендеров в английском футболе, как и многие другие национальные федерации, чтобы обеспечить инклюзивность и безопасность для всех".

Ранее сообщалось, что бывшая футболистка сборной Англии поразила фанатов, появившись на церемонии в прозрачном платье без бюстгальтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!