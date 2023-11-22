ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии
ПСЖ на своем официальном сайте объявил об активации опции выкупа контракта Гонсалу Рамуша. С игроком был заключен контракта до лета 2028 года.
За полноценный трансфер форварда Бенфики и сборной Португалии чемпионы Франции вынуждены выложить 65 миллионов евро. Еще 15 миллионов могут поступить на счет португальцев в виде бонусов.
🤳❤️💙 @Goncalo88Ramos pic.twitter.com/rjsM8Yu3pf— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2023
Парижане арендовали Рамуша с опцией выкупа минувшим летом, однако застолбить за собой место в стартовом составе команды Луиса Энрике он пока что не смог.
В нынешнем сезоне 22-летний португалец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.
Ранее президент Ла Лиги, который подал в отставку, заподозрил ПСЖ в схеме обхода финансового фэйр-плей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!