ПСЖ активировал опцию выкупа контракта форварда сборной Португалии

ПСЖ на своем официальном сайте объявил об активации опции выкупа контракта Гонсалу Рамуша. С игроком был заключен контракта до лета 2028 года.

За полноценный трансфер форварда Бенфики и сборной Португалии чемпионы Франции вынуждены выложить 65 миллионов евро. Еще 15 миллионов могут поступить на счет португальцев в виде бонусов.

Парижане арендовали Рамуша с опцией выкупа минувшим летом, однако застолбить за собой место в стартовом составе команды Луиса Энрике он пока что не смог.

В нынешнем сезоне 22-летний португалец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

Ранее президент Ла Лиги, который подал в отставку, заподозрил ПСЖ в схеме обхода финансового фэйр-плей.

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