Президент Ла Лиги заподозрил ПСЖ в схемах обхода финансового фэйр-плей
Тебас продолжает гнуть свою линию.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о переходе хавбека Марко Верратти в Аль-Араби.
"Этим летом Верратти за 40 млн евро перешел в катарский клуб, у которого 25 тысяч зрителей на трибунах. Очевидно, что это не очень прозрачная сделка".
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"В связи с такими операциями есть сигналы, которые показывают, что ФФП нужно спасать. Некоторых ситуаций следует избегать", – сказал Тебас в интервью As.
Отметим, портал Transfermarkt оценивает 31-летнего итальянца в 40 млн евро.
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