Тебас: Имидж Ла Лиги пострадал после скандала с Винисиусом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он обеспокоен репутационным ущербом, понесенным лигой из-за расистских оскорблений, направленных на вингера Реала Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN.

По его мнению, снятие очков - отличный способ для наказания в подобных случаях.

"Конечно, я беспокоюсь об имидже Ла Лиги", — сказал Тебас. "Если бы я этого не делал, я был бы сумасшедшим. Ла Лига работала над борьбой с расистскими оскорблениями".

"Но, очевидно, меня это беспокоит. Это удар, но мы будем работать, чтобы восстановить репутацию, которую мы, возможно, потеряли. Мы думаем, что это не соответствует действительности".

"Наказание в виде снятия очков в настоящее время существует только в случае выставления на поле неподходящего игрока", — сказал Тебас, когда его спросили об альтернативных санкциях. "Хорошо ли это? Я думаю, что да. Хотя при нынешнем режиме и полномочиях, которые мы просим, ​​я думаю, этого будет достаточно".

Напомним, что после скандала в матче Валенсия - Реал Хавьер Тебас сначала раскритиковал Винисиуса, после чего ему пришлось приносить свои извинения.