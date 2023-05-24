Президент Ла Лиги извинился за свои гневные твиты в адрес Винисиуса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения за твиты о вингере Реала Винисиусе Жуниоре.

"Вот что я говорю своей команде: когда многие люди понимают сообщение определенным образом, они правы. Так что я должен извиниться.

Я думаю, что послание и намерение, которые у меня были, большая часть, особенно в Бразилии, не поняла. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это именно так, я должен извиниться.

Это не входило в мои намерения, я неудачно выразился, в неподходящее время... Но у меня не было намерения атаковать Винисиуса, я скорее хотел прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, критикующее действия Ла Лиги.

Если я кого-то обидел, они подумали, что я расист, то это далеко от реальности. Как я уже говорил, мы подаем жалобы на людей, мы делаем это, потому что мы не хотим расизма в футболе.

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И еще: мы не хотим расизма по отношению к игроку, который станет мировой звездой, именно таким игроком является Винисиус.

И я говорил об этом еще давно. После того, как Винисиус провел не столь блестящий первый сезон, а Месси ушел, меня спросили в интервью, кто теперь является тем парнем, который остался в Испании, и я назвал Винисиуса. Я говорю об это не сейчас.

Для меня Винисиус – достояние мадридского Реала, испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами", – сказал Тебас в интервью ESPN.

Напомним, начиная с самых первых минут встречи Валенсия - Реал (1:0) расистским оскорблениям подвергался Винисиус.