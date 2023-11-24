Бывший спортивный директор Ливерпуля может получить работу в Манчестер Юнайтед
Несмотря на то, что сделка по продаже 25% акций Манчестер Юнайтед все еще не ратифицирована, сэр Джим Рэтклифф уже занимается сменой кадров на руководящих должностях.
Так, недавно с поста исполнительного директора ушел Ричард Арнольд. Его судьбу с высокой долей вероятности повторит и спортивный директор Джон Мерто.
И на его место Рэтклифф нашел интересного кандидата. Как сообщает The Independent, роль спортивного директора манкунианцев может занять Майкл Эдвадрдс, занимавший ранее аналогичную должность в Ливерпуле.
По информации источника, Рэтклифф очень восхищается Эдвардсом и работой, которую он провел на Энфилде.
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Однако неясно, захочет ли Эдвардс возвращаться в футбол - он покинул Ливерпуль летом 2022 года и с тех пор остается без работы.
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