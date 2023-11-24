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Бывший спортивный директор Ливерпуля может получить работу в Манчестер Юнайтед

Фанатам мерсисайдцев, скорее всего, не понравится такой ход событий.
Сегодня, 09:59
Майкл Эдвардс / Getty Images
Майкл Эдвардс / Getty Images

Несмотря на то, что сделка по продаже 25% акций Манчестер Юнайтед все еще не ратифицирована, сэр Джим Рэтклифф уже занимается сменой кадров на руководящих должностях.

Так, недавно с поста исполнительного директора ушел Ричард Арнольд. Его судьбу с высокой долей вероятности повторит и спортивный директор Джон Мерто.

И на его место Рэтклифф нашел интересного кандидата. Как сообщает The Independent, роль спортивного директора манкунианцев может занять Майкл Эдвадрдс, занимавший ранее аналогичную должность в Ливерпуле.

По информации источника, Рэтклифф очень восхищается Эдвардсом и работой, которую он провел на Энфилде.

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Однако неясно, захочет ли Эдвардс возвращаться в футбол - он покинул Ливерпуль летом 2022 года и с тех пор остается без работы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Сэр Джим Рэтклифф

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