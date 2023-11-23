iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каземиро рассматривает уход из Манчестер Юнайтед

Бразильца привлекает вариант с уходом в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 16:11
Каземиро
Каземиро

Футболист Манчестер Юнайтед Каземиро может покинуть клуб.

Как сообщает издание Relevo, хавбек рассматривает данную возможность из-за возросшего количества травм и проблем с адаптацией.

Читай также: Мудрик VS Манчестер Юнайтед: украинец превзошел всех нападающих клуба

Бразильца привлекает вариант с переходом в Саудовскую Аравию, однако, клуб в котором он мог бы продолжить карьеру не уточняется.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро манчестер юнайтед

Статьи по теме

Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство
Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы Основной вратарь Манчестер Юнайтед избежал серьезной травмы
Манчестер Юнайтед собирается избавиться от десятка игроков Манчестер Юнайтед собирается избавиться от десятка игроков
Член парламента Ганы извинился перед Магуайром за использование его в качестве постыдного сравнения Член парламента Ганы извинился перед Магуайром за использование его в качестве постыдного сравнения
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Футбол17:16
Дани Алвесу светит серьезный срок
Украина17:09
Суперлига: Черкасские Мавпы разгромили Старый Луцк
Европа16:55
"Будет очень тяжелый матч": Тренер Боснии высказался о жеребьевке плей-офф отбора на Евро-2024
Евро-202416:50
Жеребьевка финального турнира Евро-2024: что нужно знать
Европа16:27
Милан намерен дать шанс дебютировать в основе одному из главных талантов Италии
Европа16:11
Каземиро рассматривает уход из Манчестер Юнайтед
Европа15:48
Футболист МЮ может сменить футбольное гражданство
Европа15:20
Ребров высказался об итогах жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024
Другие15:05
Украинский тяжелоатлет Рубановский стал чемпионом мира среди юниоров
Европа14:50
Стало известно, когда Беллингем сможет сыграть за Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK