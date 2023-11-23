Каземиро рассматривает уход из Манчестер Юнайтед

Бразильца привлекает вариант с уходом в Саудовскую Аравию.

Футболист Манчестер Юнайтед Каземиро может покинуть клуб.

Как сообщает издание Relevo, хавбек рассматривает данную возможность из-за возросшего количества травм и проблем с адаптацией.

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Бразильца привлекает вариант с переходом в Саудовскую Аравию, однако, клуб в котором он мог бы продолжить карьеру не уточняется.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

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