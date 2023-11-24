"Это была шутка": Квальярелла поделился подробностями завершения карьеры

Несколькими днями ранее знаковый для итальянской Серии А форвард Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры.

Затем в одном из интервью он рассказал, что физические проблемы вынудили его остановиться. Однако вскоре он опроверг свои же слова, заявив, что то была всего лишь шутка.

"Мое завершение карьеры? Господь хотел, чтобы это было именно так", - цитирует итальянца Альфредо Педулла.

"Я тренировался до последнего дня и этим горжусь больше всего. В прошлом году я делал то же самое, что и 20-летний одноклубник".

"Я завершил не из-за физических проблем, это можно написать большими буквами. Просто интересного предложения не поступило, и я сказал себе: "Стоп". Про физическое состояние это была шутка".

Напомним, что в ближайшем матче Серии А в составе Милана может дебютировать 15-летний форвард - все из-за проблем "россонери" в линии атаки.

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