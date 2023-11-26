Фанатский совет Эвертона поддержал клуб в апелляции штрафа за нарушение ФФП

Болельщики "ирисок" считают наказание их любимого клуба несправедливым и карательным.

Эвертон был наказан штрафом в виде снятия десяти очков за нарушение правил АПЛ по прибыли и устойчивому развитию.

Консультативный совет болельщиков "ирисок" заявил, что приветствует намерение клуба обжаловать штраф, сообщает The Athletic.

"Как члены глобальной базы болельщиков Эвертона, мы полностью поддерживаем решение клуба обжаловать решение комиссии Премьер-лиги. Спортивные санкции комиссии совершенно непропорциональны и несправедливы", - говорится в заявлении фанатов.

Совет также считает, что "карательные и непропорциональные меры неоправданно наказывают фанатов Эвертона по всему миру".

По их мнению, это решение "также наносит серьезный репутационный ущерб глобальному бренду Премьер-лиги".

Напомним, что во время матча Манчестер Сити - Ливерпуль над Этихадом пролетел самолет с баннером "АПЛ корумпирована". При этом ожидаются новые протесты на Гудисон Парк, когда состоится поединок Эвертона и Манчестер Юнайтед.

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