iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанатский совет Эвертона поддержал клуб в апелляции штрафа за нарушение ФФП

Болельщики "ирисок" считают наказание их любимого клуба несправедливым и карательным.
Сегодня, 15:56
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

Эвертон был наказан штрафом в виде снятия десяти очков за нарушение правил АПЛ по прибыли и устойчивому развитию.

Консультативный совет болельщиков "ирисок" заявил, что приветствует намерение клуба обжаловать штраф, сообщает The Athletic.

"Как члены глобальной базы болельщиков Эвертона, мы полностью поддерживаем решение клуба обжаловать решение комиссии Премьер-лиги. Спортивные санкции комиссии совершенно непропорциональны и несправедливы", - говорится в заявлении фанатов.

Совет также считает, что "карательные и непропорциональные меры неоправданно наказывают фанатов Эвертона по всему миру".

По их мнению, это решение "также наносит серьезный репутационный ущерб глобальному бренду Премьер-лиги".

Напомним, что во время матча Манчестер Сити - Ливерпуль над Этихадом пролетел самолет с баннером "АПЛ корумпирована". При этом ожидаются новые протесты на Гудисон Парк, когда состоится поединок Эвертона и Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ

Статьи по теме

Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд Ярмолюка Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд Ярмолюка
Ньюкасл без особых проблем обыграл Челси Мудрика Ньюкасл без особых проблем обыграл Челси Мудрика
"Это ужас": Тренер Эвертона отреагировал на снятие с команды десяти очков "Это ужас": Тренер Эвертона отреагировал на снятие с команды десяти очков
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 117:46
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 117:42
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Биатлон17:33
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон17:20
Йоханнес Бе проиграл двум немцам, украинцы не попали даже в ТОП-30
Украина16:55
Динамо уверенно обыграло Рух благодаря голам Тымчика и Кабаева
Европа16:54
Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров
Формула 116:39
Ферстаппен закрыл сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби
Европа16:33
Артета побил рекорд Венгера по победам
Европа16:21
Звезда Ливерпуля подписала многомиллионный контракт с Adidas
Европа15:56
Фанатский совет Эвертона поддержал клуб в апелляции штрафа за нарушение ФФП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK