Почеттино - о матче с Брайтоном: Команда устала, но счастлива
Наставник Челси рад, что его команда реабилитировалась после прошлого тура.
Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о победе над Брайтоном.
По словам аргентинского специалиста, его команде нужно было показать что-то новое после прошлого матча и это удалось сделать.
Безумие. Это самая конкурентоспособная лига. Мы хорошо начали, хорошо играли 11 на 11. Второй тайм в меньшинстве был сложнее, но мы забили.
Команда устала, мы все устали, но в целом довольны. После Ньюкасла нам нужно было показать другое лицо. Поэтому я счастлив.
Мы должны быть счастливыми после победы", - заявил Почеттино.
Напомним, в матче против Ньюкасла Челси разгромно проигралсо счетом 4:1.
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