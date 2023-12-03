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Почеттино - о матче с Брайтоном: Команда устала, но счастлива

Наставник Челси рад, что его команда реабилитировалась после прошлого тура.
Сегодня, 19:48
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о победе над Брайтоном.

По словам аргентинского специалиста, его команде нужно было показать что-то новое после прошлого матча и это удалось сделать.

Безумие. Это самая конкурентоспособная лига. Мы хорошо начали, хорошо играли 11 на 11. Второй тайм в меньшинстве был сложнее, но мы забили.

Команда устала, мы все устали, но в целом довольны. После Ньюкасла нам нужно было показать другое лицо. Поэтому я счастлив.

Мы должны быть счастливыми после победы", - заявил Почеттино.

Напомним, в матче против Ньюкасла Челси разгромно проигралсо счетом 4:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Маурисио Почеттино

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