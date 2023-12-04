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Экс-защитник Ливерпуля: Играй Марсиаль так за Ньюкасл, Хау снял бы его через 20 минут

МЮ сейчас находится под шквалом критики.
Сегодня, 21:03
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Стивен Уорлок присоеднился к критике Манчестер Юнайтед.

Отдельно Уорнок прошелся по Антони Марсиалю и его действиям в матче против Ньюкасла. Бывший игрок выразил уверенность, что такую игру нее терпели бы ни в одном клубе.

"Если бы Марсиаль играл за Ньюкасл на этих выходных и недостаточно интенсивно накрывал бы соперников, не делал бы рывков, не придерживал бы мяч, думаю, Гимараэс ему бы об этом сказал, Шер ему бы об этом сказал. Партнеры разнесли бы его за недостаточное усердие, они бы не приняли такую игру.

Также я думаю, что Эдди Хау заменил бы его через 20 минут. И я не понимаю, почему футболисты МЮ мирятся с такой его игрой. На месте тренера я бы его снял, он просто недостаточно хорош.

Марсьяль провел в МЮ восемь лет, почему люди думают, что он внезапно начнет бегать и проявлять интерес к футболу? Как ему вообще выдают футболку МЮ – я этого не понимаю. Он годами ничего не показывает", – цитирует Уорнока Metro.

Ранее также сообщалось, бывший игрок МЮ рассказал о проблемах в команде с дисциплиной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антони Марсиаль

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