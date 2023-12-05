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Команда украинца Кухаревича из Чемпионшипа осталась без главного тренера

Суонси получит нового наставника.
Сегодня, 09:44
Майкл Дафф / Getty Images
Майкл Дафф / Getty Images

Представитель английского Чемпионшипа Суонси, за который выступает украинский нападающий Николай Кухаревич, распрощался с главным тренером.

На своем официальном сайте "лебеди" проинформировали о прекращении сотрудничества с 45-летним специалистом Майклом Даффом.

Сообщается, что клуб уже занят поисками нового главного тренера и в скором времени объявит его имя.

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Под руководством Даффа Суонси в 19 матчах Чемпионшипа набрал 21 балл и занимает 18-е место в турнирной таблице. Также команда вылетела из Кубка Англии.

Кухаревич в нынешнем сезоне провел за "лебедей" десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Украинец не выходил на поле с конца октября из-за травмы колена.

Напомним, что об увольнении главного тренера также объявил еще один представитель Чемпионшипа Сандерленд, за который выступает украинский форвард Назарий Русин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суонси чемпионшип Николай Кухаревич

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