Кухаревич отличился дебютным голом за Суонси

В субботу, 30 сентября, Суонси рамках девятого тура английского Чемпионшипа встречался на выезде с Миллуоллом.

"Лебеди" разгромили своего соперника со счетом 3:0, в чем им помог украинский нападающий Николай Кухаревич.

Украинец вышел на поле после перерыва, а на 79-й минуте поединка ударом головой замкнул подачу в штрафную, установив окончательный результат встречи.

Этот забитый мяч стал дебютным для 22-летнего форварда за Суонси.

Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea 🔥🔥🔥



Beautiful header having come off the bench to seal all 3 points away at Millwall 👌 pic.twitter.com/sERzRqv2kP