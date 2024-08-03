Кухаревич вернулся в шотландский чемпионат

Украинский форвард снова оказался в аренде в Хиберниане.

Николай Кухаревич отправился в аренду в Хиберниан.

Украинский форвард прошлым летом перешел в Суонси, где провел 13 матчей, забив всего один гол.

Валлийский клуб решил отправить Кухаревича в аренду в шотландский чемпионат, где Николай уже ранее выступал.

В сезоне-2022/23 Кухаревич защищал цвета все того же Хиберниана и также по арендному соглашению. Украинец отеметился пятью голами и ассистом в 15-ти матчах.

Отметим, что уже завтра стартует чемпионат Шотландии, Хиберниан с Сент-Мирреном, а во втором туре примет действующего чемпиона Селтик.

Напомним, что сегодня также стартовал чемпионат Украины.

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