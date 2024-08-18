Украинский форвард отметился голом в шотландском Кубке Лиги

В рамках Кубка шотландской Лиги Гиберниан Николая Кухаревича встречается с Селтиком.

Номинальный фаворит достаточно быстро вышел вперед, а после удвоил свое преимущество. Оба гола оформил Даичи Маэда.

Впрочем, еще до перерыва Гиберниан смог сократить отставание. Автором гола стал как раз украинец Кухаревич.

Форвард замкнул подачу со штрафной, отправив мяч в дальний нижний угол ворот.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 2:1 в пользу Селтика.

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