Сандерленд Русина уволил главного тренера

Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей покинул свой пост.

Руководство клуба в одностороннем порядке приняло такое решение.

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Моубрей тренировал «святых» с лета прошлого года. В текущем сезоне команда идет на девятой строчке после 19 туров. В последних 5 матчах по две ничьих и поражение, а также одна победа.

Напомним, что в составе Сандерленда играет украинский нападающий Назарий Русин.

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