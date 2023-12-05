Ямаль: Возможно, я стану как Месси
Дарование Барселоны назвал своего кумира.
Полузащитник Барселоны Ламин Ямаль заявил, что Лионель Месси является его кумиром.
Испанец признался, что хотел бы достичь таких результатов, как аргентинец.
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"Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и сейчас, когда я играю за Барселону. Он вдохновлял меня.
Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я был неизвестен. Возможно, когда-нибудь я стану как он", - приводит слова Ямаля Goal.
Ранее Месси извинился за свою провокацию на ЧМ-2022, назвав себя идиотом.
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