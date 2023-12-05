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Ямаль: Возможно, я стану как Месси

Дарование Барселоны назвал своего кумира.
Сегодня, 13:20
Ламин Ямаль и Лионель Месси / Goal.com
Ламин Ямаль и Лионель Месси / Goal.com

Полузащитник Барселоны Ламин Ямаль заявил, что Лионель Месси является его кумиром.

Испанец признался, что хотел бы достичь таких результатов, как аргентинец.

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"Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и сейчас, когда я играю за Барселону. Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я был неизвестен. Возможно, когда-нибудь я стану как он", - приводит слова Ямаля Goal.

Ранее Месси извинился за свою провокацию на ЧМ-2022, назвав себя идиотом.

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