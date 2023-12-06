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Кристал Пэлас - Борнмут 0:2, Брайтон - Брентфорд 2:1: обзор матчей и результаты игры 06.12.2023

Команды украинцев завершили свои матчи АПЛ с противоположными результатами.
Вчера, 23:41
Борнмут с Забарным победил Кристал Пэлас / Getty Images
Борнмут с Забарным победил Кристал Пэлас / Getty Images

В среду, 6 декабря, в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги состоялись матчи с участием украинских футболистов.

Борнмут Ильи Забарного встречался на выезде с Кристал Пэлас, одержав победу со счетом 2:0. "Вишни" отправили в ворота соперника по голу в каждом из таймов - в середине первой половины встречи отличился Маркос Сенеси, а в компенсированное время Киффер Мур удвоил преимущество гостей.

Украинский защитник вышел на поле в стартовом составе Борнмута и отыграл весь матч, заработав предупреждение на 63-й минуте.

Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут 15-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Борнмут 0:2

Голы: Сенеси, 25, Мур, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 1.97
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 9     
Фолы: 10 - 17
Атаки: 133 - 93

Кристал Пэлас: Джонстон, Уорд (Ахамада, 69), Андерсен, Гехи, Митчелл (Клайн, 29), Ричардс, Шлупп (Хьюз, 69), Лерма (Матета, 86), Олисе, Айю, Эдуар.

Борнмут: Нето, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт (Биллинг, 62), Синистерра (Уаттара, 79), Соланке (Мур, 88), Семеньо (Тавернье, 62).

Предупреждения: Эдуар, 45, Сенеси, 53, Забарный, 63, Уаттара, 83.

Источник: Getty Images

В параллельном матче тура Брентфорд Егора Ярмолюка сыграл в гостях с Брайтоном, потерпев поражение 1:2.

"Пчелы" вышли вперед в середине первого тайма, после того как Бриан Мбемо реализовал пенальти, но хозяева поля быстро отыгрались усилиями Паскаля Гросса. Победу Брайтону принес результативный удар Джека Хиншельвуда, установившего тем самым рекорд этого сезона в АПЛ.

Украинский полузащитник Брентфорда вышел на игру в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Статистика матча Брайтон - Брентфорд 15-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Брентфорд 2:1

Голы: Гросс, 31, Хиншельвуд, 52 - Мбемо, 27 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.15
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 7 - 3   
Фолы: 10 - 8
Атаки: 142 - 83

Брайтон: Стил, Жулио, ван Хекке, Гросс, Гилмор, Митома, Буонанотте (Милнер, 69), Балеба (Модер, 84), Хиншельвуд (Велтман, 73), Аденгра (Бейкер-Боайтей, 84), Жоао Педро (Фергюсон, 69).

Брентфорд: Флеккен, Роерслев (Пирт-Харрис, 84), Ми, Пиннок, Оньека, Баптист (Дамсгор, 69), Янельт, Ярмолюк (Льюис-Поттер, 46), Мбемо (Висса, 40), Годдос, Мопе.

Предупреждения: ван Хекке, 25, Буонанотте, 45, Висса, 76, Гилмор, 76.

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