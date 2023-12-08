Тен Хаг - об АПЛ: Все убивают всех в каждом матче

Эрик тен Хаг дал оценку игре своей команды накануне матча против Борнмута.

Специалист отметил, что МЮ точно знает, куда идет и показывает все лучшую и лучшую игру. Однако в АПЛ не угадать результат матча.

"Мы знаем, в каком направлении движемся. Мы сейчас в лучшей форме, чем прежде, видно, что наша игра становится лучше. Но мы знаем, что в этой лиге очень высокая конкуренция. Все убивают всех в каждом матче, поэтому мы знаем, что нужно быть готовыми к каждой игре.

Борнмут тоже в очень хорошей форме. Это очень хорошая команда, хорошо организованная, со способными футболистами.

Как я уже сказал, здесь все убивают всех, поэтому команде надо быть готовой к этой игре на 100%", – приводит слова нидерландца BBC.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг стал лучшим тренером АПЛ в ноябре.

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