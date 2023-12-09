Ярмолюк остался в запасе на матч против Шеффилда
Украинец неожиданно лишился места в старте несмотря на хорошую игру.
В рамках 16-го тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Шеффилдом.
Наставник "пчел" Томас Франк определился с стартовым составом. Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.
Датский специалист решил дать шанс представителю Гренады Шейдону Баптисту вместо украинского хавбека.
Матч Шеффилд Юнайтед - Брентфорд состоится сегодня, 9 декабря, в 17:00 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!