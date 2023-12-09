Ярмолюк остался в запасе на матч против Шеффилда

Украинец неожиданно лишился места в старте несмотря на хорошую игру.

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Шеффилдом.

Наставник "пчел" Томас Франк определился с стартовым составом. Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Датский специалист решил дать шанс представителю Гренады Шейдону Баптисту вместо украинского хавбека.

Матч Шеффилд Юнайтед - Брентфорд состоится сегодня, 9 декабря, в 17:00 по Киеву.

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