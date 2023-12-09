iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк остался в запасе на матч против Шеффилда

Украинец неожиданно лишился места в старте несмотря на хорошую игру.
Сегодня, 16:50
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Шеффилдом.

Наставник "пчел" Томас Франк определился с стартовым составом. Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Датский специалист решил дать шанс представителю Гренады Шейдону Баптисту вместо украинского хавбека.

Матч Шеффилд Юнайтед - Брентфорд состоится сегодня, 9 декабря, в 17:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Брентфорд с Ярмолюком проиграл главному аутсайдеру АПЛ Брентфорд с Ярмолюком проиграл главному аутсайдеру АПЛ
Борнмут с Забарным обыграл Кристал Пэлас, Брентфорд с Ярмолюком уступил Брайтону Борнмут с Забарным обыграл Кристал Пэлас, Брентфорд с Ярмолюком уступил Брайтону
Забарный и Ярмолюк выйдут в старте на матчи АПЛ Забарный и Ярмолюк выйдут в старте на матчи АПЛ
Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа20:03
Ярмолюк - лучший игрок Брентфорда в матче против Шеффилда по версии SofaScore
Водные19:59
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко не попал в финал, но стал резервистом, Желтяков поборется за финал
Украина19:55
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Европа19:51
Сербский клуб побил рекорд Реала, который держался более 50 лет
Европа19:36
Тухель отреагировал на разгромное поражение Айнтрахту
НБА19:34
Сан-Антонио повторил антирекордную серию поражений франшизы
Европа19:18
Лунин и Беллингем не сумели помочь Реалу обыграть Бетис
НБА19:11
Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс и Индиана этой ночью определят победителя
Европа19:05
Брентфорд с Ярмолюком проиграл главному аутсайдеру АПЛ
Европа19:03
Борнмут с Забарным завоевали историческую победу над Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK