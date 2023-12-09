Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Я знаю, что нам повезло

Юрген Клопп подбил итоги матча против Кристал Пэлас.

Напомним, что Ливепуль снова оформил камбек и на последних минутах вырвал очки в матче против "орлов". Клопп не стал скрывать, что команде очень повезло.

"Я сейчас по-настоящему счастливый тренер, и я знаю, что нам повезло. Но если ты побеждаешь только тогда, когда играешь здорово, то у тебя нет шансов стать действительно успешным. Вот как все устроено.

Сегодня мы провели не лучший матч. В течение 76 минут мы играли плохо. Соперник получил красную карточку, мы сразу после этого забили - все это нам помогло. Вот почему я говорю, что нам повезло в том числе.

Но с 76-й по 106-ю минуту мы играли по-настоящему хорошо. Против 10 человек бывает сложнее, как вы знаете. Мы развернули ход матча, а замены сыграли очень важную роль. Вообще говоря, это история нашего сезона: те, кто выходит на замену, влияют на игру.

Если бы Эллиотт не попал по мячу как следует, матч закончился бы вничью. Если бы после удара Салаха не было рикошета, мы проиграли бы. За последние 15-20 минут мы заслужили победу, но до этого мы ничего не заслуживали", - приводит слова Клоппа ESPN.

Ранее, напомним, в паралелльном матче МЮ сенсационно уступил Борнмуту.

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