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Барселона - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 10.12.2023

Игроки сборной Украины стали участниками победы своей команды над более именитым оппонентом.
Сегодня, 08:15
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В воскресенье, 10 декабря, прошел центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором состоялось Каталонское дерби Барселоны и Жироны.

Гости достаточно быстро вышли вперед благодаря голу Артема Довбика с передачи Виктора Цыганкова. И хотя "сине-гранатовые" быстро отыгрались за счет гола Роберта Леавндовски, команда Мичела ушла на перерыв в качестве лидера после гола в исполнении Мигеля Гутьерреса.

За десять минут до конца матча Валери отправил в ворота хозяев поля третий мяч. Илкай Гюндоган в добавленное время сократил отставание Барселоны, но спустя несколько минут Кристиан Стуани добил соперника и установил окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Жирона в шестнадцатом туре Ла Лиги:

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Барселона - Жирона 2:4
Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+1 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+5

Владение мячом: 53% - 47%        
Ожидаемые голы (xG): 3.50 - 2.70
Удары: 31 - 15
Удары в створ: 11 - 7
Угловые: 8 - 3
Фолы: 7 - 10

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Бальде, 65), Канселу - де Йонг, Гюндоган, Педри (Лопес, 80) - Рафинья (Торрес, 65), Левандовски, Феликс (Ямал, 65).

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес, Блинд - Коуту (Валери, 78), Мартин (Ромеро, 87), А. Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 78), Довбик (Стуани, 73), Савио.

Предупреждения: Араухо - Блинд, Стуани.

ИсточникMEGOGO

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