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Барселона - Жирона 2:4: обзор матча и результат игры 10.12.2023

Каталонское дерби завершилось в пользу гостевой команды.
Сегодня, 00:05
Довбик и Цыганков / Getty Images
Довбик и Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 10 декабря, в рамках 16-го тура Ла Лиги Барселона принимала Жирону. Матч завершился победой гостей со счетом 4:2.

Жирона смогла первой забить в этой игре. После прекрасной комбинации атаку завершил Артем Довбик.

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Хозяева довольно быстро ответили на данное взятие ворот. Роберт Левандовски удачно пробил головой после навеса с фланга.

Уже в конце тайма гости снова вышли вперед, однако на этом их голевая серия не закончилась. На 80-й минуте Барселона вновь пропустила и казалось бы, что интрига уже убита, но не все так просто.

Барселона смогла забить в компенсированное время, но счастье "сине-гранатовых" длилось не долго, ведь сменщик Артема Довбика Кристиан Стуани добил именитого соперника.

Статистика матча Барселона - Жирона 16-го тура чемпионата Испании

Барселона - Жирона 2:4

Голы: Левандовски, 19, Гюндоган, 90+1 - Довбик, 12, Гутьеррес, 40, Валери, 80, Стуани, 90+5

Владение мячом: 53% - 47%        
Ожидаемые голы (xG): 3.50 - 2.70
Удары: 31 - 15
Удары в створ: 11 - 7
Угловые: 8 - 3
Фолы: 7 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Жирона

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