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Рома - Фиорентина 1:1: обзор матча и результат игры 10.12.2023

Римляне удержали ничейный результат.
Вчера, 23:44
Рома - Фиорентина / Getty Images
Рома - Фиорентина / Getty Images

В воскресенье, 10 декабря, в рамках 15-го тура Серии А Рома принимала Фиорентину. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме голом отличиться удалось форварду римского клуба Ромелу Лукаку. Бельгиец распечатал ворота соперника уже на пятой минуте.

В середине уже второй половины игры хозяева остались в меньшинстве. Глупую вторую желтую карточку получил Никола Залевски.

Воспользовались своим положением "фиалки" на 66-й минуте. Лукас Мартинес отличился спустя пару минут, однако на большее команду не хватило.

Отметим, под занавес игры Ромелу Лукаку решил повторить челлендж Залевски, получив уже прямую красную карточку.

Статистика матча Рома - Фиорентина 15-го тура чемпионата Италии

Рома - Фиорентина 1:1

Голы: Лукаку, 5 - Мартинес, 66

Владение мячом: 36% - 64%        
Ожидаемые голы (xG): 0.68 - 1.44
Удары: 4 - 12
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 1 - 6
Фолы: 13 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома фиорентина Серия А

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