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Анчелотти прокомментировал победу Жироны над Барсой

Тренер Реала считает, что коллектив Мичела был сильнее и заслужил на триумф.
Сегодня, 09:35
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти высказался об итоге матча между прямыми конкурентами "сливочных" Жироной и Барселоной.

По словам итальянского специалиста, Жирона, возглавляющая сейчас турнирную таблицу Ла Лиги, заслужила обыграть "сине-гранатовых".

"Могу сказать как болельщик. Был очень зрелищный матч, команды сошлись лицом к лицу, играли без тактики. Жирона была лучше и точнее.

И тут я должен остановиться, потому что не могу критиковать другие команды или посвящать им речи. Мне понравился матч, он был ярким.

Удивляет способность Жироны находиться на этом уровне, демонстрировать такие качества и характер", – сказал Анчелотти.

Напомним, коллектив Мичела обыграл Барселону 4:2 и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании благодаря осечке Реала в игре с Бетисом

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