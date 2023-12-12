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Возлюбленная Роналду снялась в рекламе всемирно известного бренда ювелирных украшений

Джорджина стала амбассадором компании по изготовлению драгоценностей.
Вчера, 22:21
Джорджина Родригес / Instagram
Джорджина Родригес / Instagram

Джорджина Родригес, любимая женщина форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, снялась в новой рекламе известного ювелирного магазина.

Испано-аргентинская модель стала амбассадором швейцарского бренда украшений и часов Chopard.

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Джорджина показала на себе сразу несколько различных видов ювелирных изделий крупным планом.

Отметим, среди известных личностей представителем бренда является голливудская актриса Джулия Робертс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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