"Криштиану на маленьком велосипеде": Джорджина показала милые моменты семейной жизни
Поклонники, как всегда, в восторге.
Возлблеенная Криштиану Роналду продолжает показывать поклонникам радости семейной жизни.
В свежем посте в своем Инстаграме Джорджина Родригес показала, как они с футболистом проводят время с детьми.
На видео попали многие моменты совсместной жизни Джорджины и Криштиану: день рождения детей, семейные развлечения и прочее.
Ранее также сообщалось, что Криштиану Роналду попал в топ самых сексуальных спортсменов мира.
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