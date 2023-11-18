"Криштиану на маленьком велосипеде": Джорджина показала милые моменты семейной жизни

Поклонники, как всегда, в восторге.

Возлблеенная Криштиану Роналду продолжает показывать поклонникам радости семейной жизни.

В свежем посте в своем Инстаграме Джорджина Родригес показала, как они с футболистом проводят время с детьми.

На видео попали многие моменты совсместной жизни Джорджины и Криштиану: день рождения детей, семейные развлечения и прочее.

Ранее также сообщалось, что Криштиану Роналду попал в топ самых сексуальных спортсменов мира.

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