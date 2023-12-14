Жирона - лидер среди топ-5 европейских чемпионатов по количеству набранных очков

Каталонская Жирона проводит лучший сезон в истории клуба, чему появилось очередное подтверждение.

Коллектив Мичела за 16 туров набрал 41 очко в чемпионате Испании, что является лучшим результатом в лучших пяти европейских чемпионатах.

Для сравнения лидер АПЛ в лице Ливерпуля набрал 37 очков за 16 игр, ПСЖ в чемпионате Франции - 36 пунктов в 15 матчах, Интер в Серии А - 38 баллов в 15 поединках, а Байер - 36 очков в 14 встречах.

Отметим, что если брать все европейские чемпионаты, то лидером является ПСВ, которое в чемпионате Нидерландов победило в 15 матчах из 15, набрав соответственно 45 пунктов.

Ранее сообщалось, что наставник Жироны может возглавить имменитый клуб.

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