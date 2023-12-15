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Тен Хаг - о матче с Ливерпулем: Нас не пугают воспоминания о прошлогоднем поражении 0:7

Тренер Манчестер Юнайтед настраивается на то, что его команде удастся победить на Энфилде.
Сегодня, 19:02
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед очень неудачно съездил на выездную игру АПЛ на Энфилд, где Ливерпуль разнес "красных дьяволов" со счетом 7:0.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заверил всех, что прошлогодний результат никак не повлияет на команду в предстоящей игре.

"Я не видел в прошлом сезоне, чтобы мы были напуганы. Это был неудачный опыт, но он не похож ни на что. Мы снова начнем игру со счетом 0:0. В прошлом году в первом тайме мы действовали очень прилично, а затем сразу после перерыва пропустили и развалились", - цитирует тренера Daily Mail.

Источник: Getty Images

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"Это не может повториться, в прошлом году была другая команда, другие игроки. Мы не будем игнорировать это, но у нас есть уверенность в собственных силах. Мы должны бороться, бросить им вызов. Мы подготовим команду к победе".

"Прошлый год — это прошлый год, прошлое. Что мы можем изменить, так это будущее. Ливерпуль, без сомнения, играет хорошо, но за последний период у нас было несколько более сложных игр. Эти игроки доказали, что могут справиться с этой атмосферой, и воскресенье станет следующим испытанием".

Напомним, что матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

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