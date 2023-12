Эвертон объявил, когда он переедет на новый стадион

Эвертон на своем официальном сайте объявил о дальнейших планах по переезду команды на новый стадион.

Строительство стадиона вместимостью 52 888 человек в доке Брэмли-Мур идет по графику, работы должны быть завершены в конце следующего года.

Тем не менее, клуб принял решение о переезде на новую арену летом 2025 года после рассмотрения многочисленных коммерческих, логистических, спортивных и фанатских факторов.

Таким образом сезон-2024/25 станет для Гудисон Парк последним в качестве домашнего стадиона Эвертона.

We can confirm our Men’s Senior Team will play competitive fixtures at @EvertonStadium at the start of the 2025/26 season. 🏟



The full 2024/25 campaign will be our last at Goodison Park. 💙