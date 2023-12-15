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Эвертон объявил, когда он переедет на новый стадион

Сезон-2024/25 станет последним для Гудисон Парк в качестве домашней арены "ирисок".
Сегодня, 18:21
Гудисон Парк / Getty Images
Гудисон Парк / Getty Images

Эвертон на своем официальном сайте объявил о дальнейших планах по переезду команды на новый стадион.

Строительство стадиона вместимостью 52 888 человек в доке Брэмли-Мур идет по графику, работы должны быть завершены в конце следующего года.

Тем не менее, клуб принял решение о переезде на новую арену летом 2025 года после рассмотрения многочисленных коммерческих, логистических, спортивных и фанатских факторов.

Таким образом сезон-2024/25 станет для Гудисон Парк последним в качестве домашнего стадиона Эвертона.

Гудисон Парк - одна из старейших арен Великобритании. Стадион был построен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей. За свою многолетнюю историю он прошел через десять реконструкций, последняя из которых состоялась в 1994 году.

После переезда Эвертона на новый стадион Гудисон Парк будет снесен.

Ранее стало известно, что защитник Эвертона Виталий Миколенко получил повреждение, которое, однако, не помешает украинцу принять участие в следующей игре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ

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