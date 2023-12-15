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Тренер Эвертона сообщил о небольшом повреждении Миколенко

Украинец сможет сыграть в следующем матче.
Сегодня, 16:22
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал о состоянии своих футболистов.

"Деле Алли с нами, он возвращается к работе, которая необходима для возвращения на поле. Андре Гомеш тренируется с нами уже несколько недель. Ему нужны 90 минут, и надеюсь, что завтра он их получит".

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"Кин сегодня тренировался. Проблем не было, поэтому мы вернемся к размышлению о нем. У Миколенко небольшая проблема, но я думаю, что он будет в порядке. Доминик Кэлверт-Льюин в порядке", – сказал Дайч в интервью Liverpool Echo.

Напомним, в рамках 17-го тура АПЛ Эвертон на выезде сыграет с Бернли. Матч состоится в субботу, 16 декабря, стартовый свисток - в 19.30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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