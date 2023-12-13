iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко рассказал, как на команде отразилось снятие очков с Эвертона

Украинский защитник выделил позитивный для коллектива момент в непростой ситуации.
Сегодня, 14:33
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал, как он и одноклубники отреагировали на снятие очков с команды.

Ранее "ириски" были наказаны за нарушение финансового фэйр-плей лишением десяти баллов в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Украинский защитник отметил, что эта непростая ситуация только помогла команде сплотиться и продолжать работать над общей целью по набору очков.

Читай также: С Эвертона сняли десять очков ввиду нарушения правил FFP

"Конечно, это тяжело принять, особенно если осознавать, насколько сложно набирать очки в АПЛ. Любой команде было бы трудно справиться с этой задачей, но когда я вернулся из сборной, первое, что я ощутил, когда узнал об этом - это желание как можно быстрее набрать больше очков.

Мы можем сделать это. Меня не волнует, сколько очков у нас сейчас и сколько у нас забрали. Все усердно работают, зная, что мы можем заработать больше очков и подняться в таблице.

Я думаю, что это, возможно, еще больше сблизило нас всех в команде. Мы и раньше были сплоченными, но эта ситуация придала нам еще больше сосредоточенности и решимости", - приводит слова Миколенко официальный сайт Эвертона.

Отметим, также Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

Статьи по теме

"Думаю, неплохо получается": Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне "Думаю, неплохо получается": Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне
Тренер Эвертона похвалил Миколенко за прогресс Тренер Эвертона похвалил Миколенко за прогресс
Министерство спорта Украины разработало перечень мер для допуска болельщиков на трибуны Министерство спорта Украины разработало перечень мер для допуска болельщиков на трибуны
Гвардиола высказался о физическом состоянии Холанда Гвардиола высказался о физическом состоянии Холанда
Помочь журналистам

Видео

Минимальное поражение и вылет Манчестер Юнайтед из еврокубков в обзоре матча с Баварией
Минимальное поражение и вылет Манчестер Юнайтед из еврокубков в обзоре матча с Баварией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа16:43
Министерство спорта Украины разработало перечень мер для допуска болельщиков на трибуны
Европа16:31
Гвардиола высказался о физическом состоянии Холанда
Европа15:59
ФИФА объявила финалистов в номинации лучший тренер года
Европа15:29
"Я смотрел на матчи Зинченко": Защитник Ман Сити рассказал, у кого он научился стилю игры
Европа14:59
Бавария может выставить на продажу лидера клуба
Бокс14:58
"Он убийца": Тренер Уайлдера призвал рефери поберечь здоровье Паркера в их бою
Европа14:33
Миколенко рассказал, как на команде отразилось снятие очков с Эвертона
Европа14:29
Саудовские клубы хотят подписать экс-игрока сборной Англии
Бокс13:58
Промоутер рассказал, с кем может подраться Хэйни в следующем году
Европа13:49
Манчестер Юнайтед определился с потенциальной заменой Тен Хагу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK