Миколенко рассказал, как на команде отразилось снятие очков с Эвертона

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал, как он и одноклубники отреагировали на снятие очков с команды.

Ранее "ириски" были наказаны за нарушение финансового фэйр-плей лишением десяти баллов в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Украинский защитник отметил, что эта непростая ситуация только помогла команде сплотиться и продолжать работать над общей целью по набору очков.

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"Конечно, это тяжело принять, особенно если осознавать, насколько сложно набирать очки в АПЛ. Любой команде было бы трудно справиться с этой задачей, но когда я вернулся из сборной, первое, что я ощутил, когда узнал об этом - это желание как можно быстрее набрать больше очков.

Мы можем сделать это. Меня не волнует, сколько очков у нас сейчас и сколько у нас забрали. Все усердно работают, зная, что мы можем заработать больше очков и подняться в таблице.

Я думаю, что это, возможно, еще больше сблизило нас всех в команде. Мы и раньше были сплоченными, но эта ситуация придала нам еще больше сосредоточенности и решимости", - приводит слова Миколенко официальный сайт Эвертона.

Отметим, также Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне.

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