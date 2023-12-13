"Думаю, неплохо получается": Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в этом сезоне

Защитник Эвертона Виталий Миколенко прокомментировал свои выступления за английский клуб в текущем сезоне.

Также украинский футболист поделился впечатлениями от работы под руководством нынешнего главного тренера "ирисок" Шона Дайча.

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"Главный тренер вселяет в меня уверенность, и я ее перенял. Я говорил с ним о своей травме, говорил и о других вещах. Он всегда открыт, у него всегда есть время поговорить, если нам нужно. Если есть вопрос или проблема, я знаю, что могу обратиться к нему.

Я хочу играть в каждом матче, и чтобы быть в состоянии сделать это, главное быть готовым физически, а за этим следует и психологическая готовность.

Что касается физической формы, то я согласен с главным тренером. Мне всего 24 года, но я понимаю, что физическая форма очень важна на этом уровне. Я стараюсь быть лучше каждую тренировку в этом плане, делаю дополнительные пробежки и тому подобное.

На поле я понимаю, какие цели он ставит перед нами и что он хочет от меня лично на моей позиции. Такое взаимопонимание полезно и для меня, и для него. Я знаю, чего он хочет, и стараюсь каждый раз демонстрировать это на поле. Пока что в этом сезоне, думаю, у меня это неплохо получается", - приводит слова Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко провел за Эвертон во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее тренер Эвертона похвалил Миколенко за прогресс.

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