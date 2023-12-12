Миколенко - в команде недели в АПЛ
Украинец продемонстрировал очередной топ-перформанс в этом сезоне.
Статистический портал WhoScored подвел итоги 16-го тура чемпионата Англии.
Авторы данного ресурса составили символическую сборную прошедших выходных в АПЛ, в которую вошел и украинец Виталий Миколенко.
Защитник Эвертона с оценкой 7.79 занял привычное для себя место левого защитника. Также в команду вошли два одноклубника другого украинца Ильи Забарного, а именно его партнер по центру обороны Маркос Сенеси и Льюис Кук.
Напомним, ранее ISPORT собрал реакцию фанатов на игру Миколенко против Челси, где он стал лучшим игроком и попал в эту сборную.
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