Миколенко начал играть как праймовый Роберто Карлос: реакция Сети на игру Виталия против Челси

Украинский защитник показал феноменальную игру в матче против Челси, что отметили и английские фанаты Эвертона, которые не перестают хвалить его в социальных сетях.

ISPORT делится самыми интересными комментариями фанатов.

"Миколенко снова отличился", - написал один пользователь и прикрепил фото Виталия с Золотым мячом.

Mykolenko has been outstanding once again pic.twitter.com/FhdyNXnnj0 — Peter Guy (@Getintothis) December 10, 2023

Здесь даже перевод не требуется.

Brilliant absolutely brilliant — Dave 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💙 (@David42797784) December 10, 2023

А вот этот фанат показывает, что сегодня найдет в своих карманах украинец.

Mykolenko emptying his pockets tonight. pic.twitter.com/HsxHp419DF — David Myers (@DavidKM92) December 10, 2023

"Миколенко снова супер. Снова!"

Vitalii Mykolenko has been absolutely superb. Again. — Matt (@TacticallyMatt) December 10, 2023

"Это один из лучших матчей у левого защитника, который я видел за последнее время"

Mykolenko - This is one of the best defensive left back performances I've seen in years — John Audsley (@Byrdsman75) December 10, 2023

Анализ матча Эвертон – Челси: Миколенко – лучший игрок!

Full Time Analysis vs Chelsea:



Mykolenko MOTM of the Match.



Doucoure was everywhere plus what a goal.



So happy for Dobbin getting his first goal.



The Defence was so good today (Tarky, Jarrad and Patto thumbs up what a performance).



Midfield was solid.



10/10 Performance. pic.twitter.com/uQwT9QiUke — Vitaliy Central (@EvertonWatch2) December 10, 2023

Эвертон предложил проголосовать за лучшего игрока матча, а фанаты уже нашли отличный способ. Один из них написал "открою 10 разных вкладок в браузере и проголосую везде за Миколенко!"

I am gonna open 10 tabs, and vote Mykolenko. pic.twitter.com/AG56lDLVUX — Doucs (@TheFrenchHench) December 10, 2023

"Миколенко – лучший игрок матча, и, честно говоря, всего сезона. Просто выдающийся уровень. Невероятный защитник".

Mykolenko my man of the match and honestly, the season so far. Just outstanding. What a defender. — Cedric Stirling (@BlueT1tBoy) December 10, 2023

"Миколенко сегодня просто невероятный. Насколько же он повзрослел с прошлого сезона".

Mykolenko motm today unbelievable how much hes matured from last season. Made up for Dobbin as well took his goal well UTFT — Chris (@ChrisUTFT) December 10, 2023

А вот здесь прошел интересный диалог. Фанат Челси взбешен, что их вингеры не смогли ничего противопоставить некоем Николаю и Патерсону. Ему ответил другой пользователь:

"Успокойся. Миколенко сейчас лучший левый защитник. Понятно, что ты не смотришь игры Эвертона. Миколенко уничтожает всех в этом сезоне".

Calm down. Mykolenko is the best LB right now. It is clear that you do not watch Everton games. Mykolenko destroys everyone this season. — Roman Brych (@RomanBrych) December 10, 2023

"Миколенко снова показал класс"

Vitali Mykolenko was class yet again — JQ (@JonoCQ1878) December 10, 2023

"Удивительно, как Миколенко начал играть как праймовый Роберто Карлос"

weird how mykolenko has spacejammed himself into prime roberto carlos init — Brad (@bradyates_) December 10, 2023

Отметим, что статистические порталы также оценили игру украинского защитника и дали ему самые высокие оценки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!