Миколенко - лучший игрок матча Эвертон - Челси по версиям WhoScored и SofaScore

Защитник Виталий Миколенко признан лучшим игроком матча Эвертон - Челси (2:0) сразу по двум версиям - WhoScored и SofaScore.

Украинец провел на поле все 90 минут, успев за это время совершить 7 отборов, выиграть одно единоборство, а также отдать 18 передач, 11 из которых оказались точными.

Ввиду этого оба портала оценили выступление фулбека в 7.8 и 7.5 баллов соответственно.

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В свою очередь вингер Челси Михаил Мудрик получил отзывы за свою игру выше среднего. WhoScored оценил украинца в 6.9 баллов, а SofaScore - 7.2

Результативными действиями футболист не отличился, однако совершил 4 успешные обводки, а также по одному разу отобрал мяч и выиграл единоборство. Также Михаил заработал предупреждение.

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