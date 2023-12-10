iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко - лучший игрок матча Эвертон - Челси по версиям WhoScored и SofaScore

Украинец показал мастер-класс на поле.
Сегодня, 18:20
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Виталий Миколенко признан лучшим игроком матча Эвертон - Челси (2:0) сразу по двум версиям - WhoScored и SofaScore.

Украинец провел на поле все 90 минут, успев за это время совершить 7 отборов, выиграть одно единоборство, а также отдать 18 передач, 11 из которых оказались точными.

Ввиду этого оба портала оценили выступление фулбека в 7.8 и 7.5 баллов соответственно.

Читай также: Фанаты Эвертона провели акцию протеста против АПЛ

В свою очередь вингер Челси Михаил Мудрик получил отзывы за свою игру выше среднего. WhoScored оценил украинца в 6.9 баллов, а SofaScore - 7.2

Результативными действиями футболист не отличился, однако совершил 4 успешные обводки, а также по одному разу отобрал мяч и выиграл единоборство. Также Михаил заработал предупреждение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон Виталий Миколенко Михаил Мудрик

Статьи по теме

Почеттино - о поражении от Эвертона: Я очень расстроен Почеттино - о поражении от Эвертона: Я очень расстроен
Миколенко начал играть как праймовый Роберто Карлос: реакция Сети на игру Виталия против Челси Миколенко начал играть как праймовый Роберто Карлос: реакция Сети на игру Виталия против Челси
Феноменальная игра Миколенко помогла Эвертону обыграть Челси Мудрика Феноменальная игра Миколенко помогла Эвертону обыграть Челси Мудрика
"Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча "Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина19:55
"Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча
Европа19:51
Почеттино - о поражении от Эвертона: Я очень расстроен
Европа19:19
Болельщик скончался из-за сердечного приступа на матче Гранада - Атлетик
Бокс19:00
Бокс: расписание боев
Бокс18:58
"Лучше, чем я думал": Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни
Европа18:55
"Я созванивался с мамой, но об этом не написали": Тухель ответил на слухи о подписании лидера Барселоны
Европа18:43
Миколенко начал играть как праймовый Роберто Карлос: реакция Сети на игру Виталия против Челси
Другие18:38
Женская сборная Украины уступила Аргентине на ЧМ-2023 по гандболу, оставшись последней в группе
Европа18:20
Миколенко - лучший игрок матча Эвертон - Челси по версиям WhoScored и SofaScore
Европа18:01
Манчестер Сити одержал волевую победу в матче с аутсайдером АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK